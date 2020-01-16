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EĞİTİM

Karnedeki notlar başarı göstergesi değil

PDR Uzmanı Yelda Özdemir, karne notları referans alınarak çocuklara asla başarılı veya başarısız şeklinde etiketlemeler yapılmaması gerektiğini, karnedeki notların başarının veya başarısızlığın göstergesi olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Canada Schools Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Yelda Özdemir, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının cuma günü tamamlanacak olması dolayısıyla öğrencilerin karne heyecanına ilişkin yaptığı açıklamada, karnenin öğrencinin derslerle ilgili not durumunu ve devamsızlık bilgilerini içeren bir belge olduğunu anımsattı. Özdemir, karne notlarının, referans alınarak çocuklara asla başarılı veya başarısız şeklinde etiketlemeler yapılmaması gerektiğini, karnede yer alan notların başarının veya başarısızlığın göstergesi olmadığını belirtti.

MOTİVASYON KAYBINA NEDEN OLUR

Çocukların her alanda başarılı olmasını beklemenin doğru olmadığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti: “Her insanın özel ilgi ve yetenek alanları vardır ve zekasını kullanma biçimi kendine özgüdür. Çocukların ilgi ve yeteneklerine göre farklı alanlardaki başarılarını keşfetmek, buna uygun yönlendirmeler yapmak, desteklemek ve tek başarısının karne notları olmadığına inandırmak onların özgüvenini destekleme konusunda önem taşır. Düşük karne notlarının birden farklı nedeni olabilir. Ebeveynler, çocuğa tepki göstermek yerine notlardaki düşüklüğün sebebini araştırmalı ve gelecek dönemler için konuyla ilgili ne gibi önlemler alınacağı konusunda çocukla birlikte karar vermelidir. Not düşüklüğü öğrencinin dikkat ve uyum sorunları nedeniyle olabileceği gibi aile, okul veya öğretmen ile ilgili de olabilir. Evde ve okulda sergilenen aşırı mükemmeliyetçi ve eleştirel tutumlar çocuklarda motivasyon kaybına sebep olabilir.”

KIYASLAMA YAPMAYIN

  • Özdemir, düşük notlar ile ilgili çocukla konuşurken kesinlikle yargılayıcı tutumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Çocuk, her koşulda ihtiyacı olan noktalarda gerekli desteğin sağlanacağı konusunda ailesinin yanında olduğuna inanmalıdır. Çocuk, kesinlikle daha yüksek notlar almış başka bir çocuk ile kıyaslanmamalı. Bu yaklaşım çocuklarda özgüven sorunlarına, yetersizlik hissine ve başarısızlık inancına sebebiyet verebilir” değerlendirmesinde bulundu.

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