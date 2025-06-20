Karneyle gelen bisiklet çocukları sevindirdi

АK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı, karne heyecanı yaşayan öğrencilere bir de sürpriz yaptı. İlçe Başkanı Togay Çoban ve ekibi, hayırseverlerin desteği ile Esenyurt'ta başarılı çocuklara 50 adet bisiklet hediye etti. Bisiklet töreninde konuşan Çoban” Sevgili çocuklarımız için hazırladığımız bu 50 bisiklet, belki bir hediye olarak veriliyor ama taşıdığı anlam çok daha büyük. Her bir pedal, çocuklarımızın hayallerine atılmış bir adımdır. Biz, birlikte Esenyurt’uz. Birlikte Türkiye’yiz. Ve birlikte daha güzel yarınları inşa edeceğiz.” dedi.