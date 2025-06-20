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Karneyle gelen bisiklet çocukları sevindirdi

Karneyle gelen bisiklet çocukları sevindirdi

18:3420/06/2025, Friday
Yeni Şafak
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Başkan Çoban, her bir pedalın çocukların hayallerine atılmış bir adım olduğunu söyledi.
Başkan Çoban, her bir pedalın çocukların hayallerine atılmış bir adım olduğunu söyledi.

АK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı, karne heyecanı yaşayan öğrencilere bisiklet sürprizi yaşattı. İlçe Başkanı Togay Çoban ve ekibi, hayırseverlerin desteği ile Esenyurt'ta başarılı çocuklara 50 adet bisiklet hediye etti.

İstanbul'da Esenyurt AK Parti İlçe Başkanı Togay Çoban, karnelerini alan başarılı ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye etti. Bisiklet teslim töreninde konuşan Çoban “Her bir pedal, çocuklarımızın hayallerine atılmış bir adımdır.” dedi.

АK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı, karne heyecanı yaşayan öğrencilere bir de sürpriz yaptı. İlçe Başkanı Togay Çoban ve ekibi, hayırseverlerin desteği ile Esenyurt'ta başarılı çocuklara 50 adet bisiklet hediye etti. Bisiklet töreninde konuşan Çoban” Sevgili çocuklarımız için hazırladığımız bu 50 bisiklet, belki bir hediye olarak veriliyor ama taşıdığı anlam çok daha büyük. Her bir pedal, çocuklarımızın hayallerine atılmış bir adımdır. Biz, birlikte Esenyurt’uz. Birlikte Türkiye’yiz. Ve birlikte daha güzel yarınları inşa edeceğiz.” dedi.



#Karne
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