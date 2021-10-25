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Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra kent merkezinde de etkisini sürdürdü.

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Haber Merkezi İHA
Karsa mevsimin ilk karı yağdı
Kars'a mevsimin ilk karı yağdı.

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı. Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra kent merkezinde de etkisini sürdürdü.
8 ayı kış olan Kars’ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi.

"KAR OLMAZSA KARS'IN GÜZELLİĞİ OLMAZ"


Kars’a kışın geldiğini belirten vatandaşlar, “Mevsimi tabi, kar Kars’ın bir güzelliği, yağmasını istiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Her şeyin hayırlısı, kar olmazsa Kars’ın güzelliği olmaz” dedi.

HAVA SICAKLIĞI -2 DERECE


Öte yandan, öğleden sonra yağan kar, havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 2’yi gösterdi.

Kars'ın yükseklerine kar yağdı: Çobanlar zor durumda kaldı
FOTOĞRAF 5
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte 2 bin 344 rakımdaki Boğatepe Geçidi'nde yoğun kar yağışı oldu.
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Dağlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede koyun sürülerini otlatan çobanlardan Erdal Yokuş, \"Sabah yağmurun ardından başlayan kar kısa sürede etkili oldu. Koyunları otlattığımız meralar kar altında kaldı. Böyle devam ederse hayvanları erkenden ahırlara almak zorunda kalacağız. Bu da besicileri perişan eder\" diye konuştu.
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Göle ilçesinden Kars'a gelen ve bölgede yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri de lapa lapa yağan karı cep telefonlar ile çekerek sosyal medyada paylaşıp, \"Ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Dikkatli olun\" yazarak uyarılarda bulundu.
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Kars'ın yükseklerine kar yağdı: Çobanlar zor durumda kaldı
Kars'ın Göle yolu üzerindeki merkeze bağlı Boğatepe köyünün yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Bölgede hayvan otlatanbesici ve çobanlar zor durumda kaldıklarını söyledi.


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