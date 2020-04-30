Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Türkiye genelinde bir hafta süreyle yoğun yağış etkili olacak

Türkiye, bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Ülke genelinde mayısın ilk haftasında yoğun yağış bekleniyor. Etkili yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.