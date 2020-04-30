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Gündem Karsta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
KARS

Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında devam eden operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars-Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir."

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