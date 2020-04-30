Kars'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi: PKK'nın Çemçe Grubu imha edildi

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Büyükçekmece sahilinde 'mavi ışık' heyecanı: Bildiğim bütün duaları okudum

İstanbul Büyükçekmece sahilinde denizde 'mavi ışık' heyecanı yaşandı. Meraklı vatandaşlar sahile toplanırken Prof. Dr. Reyhan Akçaalan Albay, "Bu gördüğümüz şey bizim 'Biyolüminesans' dediğimiz biyolojik olarak ışık saçma olayı. Denizdeki pek çok canlı tarafından yapılıyor ama burada gördüğümüz tek hücreli, çok küçük, mikroskobik deniz canlıları tarafından yapılan bir şey" dedi.