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Bulaşık deterjanı bidonu içinde EYP bulundu - Kars yerel haberleri

Kars'ta bulaşık deterjanı bidonu içinde EYP bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü vaziyette bulaşık deterjanı bidonu içinde bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü bulaşık deterjanı içinde el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Madur kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, toprağa gömülü halde bulaşık deterjanı bidonu içine yerleştirilmiş C-4, mazot ve elektrikli fünye ile güçlendirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

EYP, jandarma ekiplerince imha edildi.

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