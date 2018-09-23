Kars'ta kaybolan çocuğu çobanlar buldu

Kars'ın Digor ilçesinde yakınları ile birlikte dağlık alanda çalı toplamaya giden Erdoğan Somarlar (6) kayboldu. Erdoğan Somarlar'ın bulunması için AFAD, UMKE ve jandarmadan yardım istendi. Çevre köylülerin de katıldığı arama çalışmaları devam ederken küçük çocuk, arazideki çobanlar tarafından bulundu. Gelen haber üzerine sevinç gözyaşları döken anne Nazan Somarlar, "Çok şükür evladıma kavuştum. Herkese teşekkür ediyorum. Dünyam yıkılmıştı" dedi

İlçenin Düzgeçit köyünde oturan Erdoğan Somarlar, öğle saatlerinde bir yakını ile köydeki tarlaya geldi.

Çocuğun yakını, Somarlar'a tarlanın yakınlarına geldiklerinde kendisini burada beklemesini söyleyip tarlaya gitti.

Arazideki çobanlar buldu

Söz konusu kişi döndüğünde bıraktığı yerde olmadığını fark ettiği çocuğa ulaşamayınca durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ve köylülerce bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda çocuk, komşu Çatak köyünde çobanlar tarafından bulundu. Erdoğan Somarlar ailesine teslim edildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, Digor'da kaybolan çocuğun kısa sürede bulunduğunu söyledi.

Doğan, çocuğun kaybolmasıyla ekipleri bölgeye sevk ettiklerini ve arama çalışmasına başladıklarını anlatarak, "Çocuğun bulunması için ekipler seferber oldu. Bölgeye UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi." dedi.

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Gelen haber üzerine sevinç gözyaşları döken anne Nazan Somarlar, "Çok şükür evladıma kavuştum. Herkese teşekkür ediyorum. Dünyam yıkılmıştı" dedi.