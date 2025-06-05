Kars'ta öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi

Kars'ın Akyaka ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Akyaka'ya bağlı Esenyayla köyündeki Şehit Bahçeli Erdağı İlkokulu ve Ortaokulu'nca Bahar Şenlikleri düzenlendi. Şenlik çerçevesinde başlayan etkinlikte öğrenciler rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne saldı. Rüzgarın da elverişli olması sayesinde uçurtmalar uzun süre havada kalırken, gökyüzü adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Etkinlik boyunca gönüllerince eğlenen öğrenciler, aileleriyle birlikte hem eğlendi hem de doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Akyaka'da ilk kez düzenlenen uçurtma etkinliğinde öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. İlk defa uçurtma uçurduklarını ifade eden öğrenciler, etkinlikte emeğe geçenlere teşekkür etti. Şenlik renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.