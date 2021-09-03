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İSTANBUL

Kartal İHL’den YKS başarısı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ilk 100’e giren 5 öğrencisi, mühendislik ve hukuk fakülteleri ile ekonomi bölümüne yerleşti. 151 mezun da istedikleri bölüme yerleşerek başarı oranını yükselttiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartal İHL’den YKS başarısı
Fotoğraf: Arşiv

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda ilk 100’e girerek derece yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tercih ettiği bölümler belli oldu. YKS sözel 7’ncisi Necip Fazıl Elmas Koç Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) bölümünü, YKS eşit ağırlık 21’incisi Enes Şaban Tanrıkulu Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü, YKS Dil 23’üncüsü Abdullah Enes Güleş Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü, YKS eşit ağırlık 27’ncisi Saliha Gülru Şentop Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, YKS eşit ağırlık 97’ncisi Ahmed Furkan Sancar ise Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Abdullah Enes Güleş
Abdullah Enes Güleş

Necip Fazıl Elmas
Necip Fazıl Elmas

Enes Şaban Tanrıkulu
Enes Şaban Tanrıkulu

151 MEZUNDAN YERLEŞME BAŞARISI

Sınavda derece yapanların yanısıra diğer öğrenciler de farklı üniversitelere girmeye hak kazandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 14 öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi’nden uluslararası ticaret, ekonomi, endüstri mühendisliği, edebiyat, makine mühendisliği, psikoloji, bilgisayar mühendisliği, işletme, tarih ve uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi bölümlerine yerleşti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne 3 öğrenci yerleşirken, 31 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), çevre, endüstri, tekstil, inşaat, işletme, elektrik, elektronik haberleşme, makina, metalürji, kontrol ve otomasyon, yapay zeka ve yapay zeka veri mühendisliği ile kimya, ekonomi ve mimarlık bölümlerini kazandı.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dr. Özkan Öztürk, yaptığı açıklamada, köklü bir başarı geleneği olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin filiz vermeye devam ettiğini söyledi. Bu sene yeni öğrencileri LGS’de 0,67’lik dilimden aldıklarını ifade eden Öztürk, “Mezunlarımızı da hedefledikleri üniversite ve bölümlere uğurluyoruz. Mezunlarımızı çok yönlü şahsiyet geliştirdikleri bir okul ikliminden seçkin üniversitelere yolcu etmemiz bizi haliyle gururlandırıyor. Her birini alkışlıyor ve tebrik ediyorum” diye konuştu.

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