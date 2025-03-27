Kartalkaya’da 9 gözaltı daha

78 kişinin öldüğü Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor. 21 Ocak'taki yangından sonra aralarında otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı. Bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın da arasında bulunduğu 10 şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.