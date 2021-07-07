​‘Kaset’e bakın bugünü anlarsınız

CHP’de tasfiye planları yapılan eski Genel Başkan Deniz Baykal, kendisini hedef alan iddialara avukatı aracılığıyla cevap verdi. Baykal’ın avukatı Muzaffer Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

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“Müvekkil Sayın Deniz Baykal ile yapılan görüşmede; ‘Korkmaz Karaca’nın hiçbir zaman kendisinin danışmanlığını yapmadığını; Korkmaz Karaca’nın Antalya’da veya başka bir yerde hiçbir bayanı, kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadığını, böyle bir olayın söz konusu olmadığını; Korkmaz Karaca’nın, kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk Kurultay’da Parti Meclisi’ne girdiğini’ ifade etmiştir.

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KASET KUMPAS DAVASINI İNCELEYİN

Sayın Deniz Baykal, uzun süre CHP Genel Başkanı olarak bu ülkeye hizmet etmiş, demokrasiye ve cumhuriyetin değerlerine inanmış, Atatürkçü ve üniter yapının vazgeçilmez bir savunucusudur. Bu aşamada, Deniz Baykal’a yapılan tüm saldırılar, Deniz Baykal’ın siyasi düşünce ve çizgisine yapılan ve bu düşünceyi yok etmeyi amaçlayan saldırılardan başka bir şey değildir. Bu saldırıları gerçekten anlamak isteyenler var ise, 11 yıldır yargılaması devam etmekte olan Kaset-Kumpas Davası’nı incelemelerini tavsiye ederiz.”