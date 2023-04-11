Bu amaçla tarafımdan belirlenecek ve uzmanlık alanınıza uygun konularda çalışmalar yapmak üzere, Parti Tüzüğümüzün 145'inci maddesi uyarınca Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgi edinmenizi ve gereğini rica eder, yapacağınız çalışmalarda başarılar dilerim"