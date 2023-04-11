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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanı belli oldu

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak görevlendirildi.

13:53 . 11/04/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan -Mehmet Kasım Gülpınar

Cumhurbaşkanı Erdoğan -Mehmet Kasım Gülpınar

28. Dönem milletvekili adaylığına başvuru yapmayan MKYK Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Genel Başkan Danışmanı oldu.


Görevlendirme yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Partimiz politikalarının geliştirilmesinde danışmanlık hizmet ve fonksiyonunun sağlayacağı katkının önemli bir yeri bulunmaktadır.
Bu amaçla tarafımdan belirlenecek ve uzmanlık alanınıza uygun konularda çalışmalar yapmak üzere, Parti Tüzüğümüzün 145'inci maddesi uyarınca Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgi edinmenizi ve gereğini rica eder, yapacağınız çalışmalarda başarılar dilerim"


Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?

Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969 yılında Siverek, Şanlıurfa'da doğan Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekilidir. Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı. TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak seçildi. Milletvekili aday listeleri açıklanırken, Şanlıurfa'da yeniden aday olmayan Gülpınar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olduğu iddia edildi.




#Kasım Gülpınar
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#AK Parti
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