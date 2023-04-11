Cumhurbaşkanı Erdoğan -Mehmet Kasım Gülpınar
28. Dönem milletvekili adaylığına başvuru yapmayan MKYK Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Genel Başkan Danışmanı oldu.
Görevlendirme yazısında şu ifadelere yer verildi:
Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?
Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969 yılında Siverek, Şanlıurfa'da doğan Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekilidir. Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı. TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak seçildi. Milletvekili aday listeleri açıklanırken, Şanlıurfa'da yeniden aday olmayan Gülpınar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olduğu iddia edildi.