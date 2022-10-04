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KASTAMONU

Ormanlık alanda bulundu: 6 kilo ağırlığında

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 6 kilo 100 gram ağırlığındaki çam mantarı ilgi gördü. Ahmet Tandırcıoğlu, mantarı Köçekli köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulduğunu belirterek, büyüklüğünü görenlerin oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Kastamonu haberleri... ​Ormanlık alanda bulundu: 6 kilo ağırlığında
Ormanlık alana giden Ahmet Tandırcıoğlu, 6 kilo 100 gramlık bir mantar buldu.

Mantar toplamak için ormanlık alana giden Ahmet Tandırcıoğlu, büyük bir mantar buldu. İlçeye getirip tarttığı mantarın 6 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu gören Tandırcıoğlu, mantarı ilçede esnaflık yapan Erol Bahadır Sezer'e sattı.

Kastamonu'da 6 kilogram ağırlığında çam mantarı bulundu
OYNAT 00:44
Kastamonu'da 6 kilogram ağırlığında çam mantarı bulundu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 6 kilo 100 gram ağırlığındaki çam mantarı ilgi gördü. Mantar toplamak için ormanlık alana giden Ahmet Tandırcıoğlu, büyük bir mantar buldu. İlçeye getirip tarttığı mantarın 6 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu gören Tandırcıoğlu, mantarı ilçede esnaflık yapan Erol Bahadır Sezer'e sattı.


Ahmet Tandırcıoğlu, mantarı Köçekli köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulduğunu belirterek, büyüklüğünü görenlerin oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.

Erol Bahadır Sezer ise daha önce bu büyüklükte bir çam mantarı görmediğini dile getirerek, "Mantarın kilosunu 70 liradan satıyorum. Bu yıl ilçede mantar bolluğu yaşanıyor" dedi.
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