Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 dolandırıcı yakalandı

Kastamonu'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 dolandırıcı yakalandı

23:1514/04/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Kastamonu'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 dolandırıcı yakalandı
Kastamonu'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 dolandırıcı yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kendilerini jandarma personeli gibi tanıtarak bir köylüyü dolandıran 3 şüpheli, Çorum'un Kargı ilçesinde yakalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyüne gelen ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 kişi, köylülerden N.İ.'yi (75) ikna yoluyla dolandırdı. Şüpheliler N.İ.'nin 3 adet büyük altın ile bir miktar parasını alarak köyden gitti. Ardından Çaybaşı köyünde yaklaşık 20 kişiyi telefonla arayan şüpheliler, yine ikna dolayla dolandırıcılık yapmayı çalıştı. Şüphelilerin bu faaliyetinden haberdar olan köy muhtarı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


Bunun üzerine çalışma başlatan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri, Çorum'un Kargı ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.


Yetkililer, vatandaşları özellikle telefon ve kimlik bilgisi isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları ve bu tür durumlarda derhal güvenlik birimlerine haber vermeleri konusunda uyardı.




#Dolandırıcı
#Hırsız
#Kastamonu
#Tosya
#Çorum
#Kargı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG T10X için yeni kampanya sinyali: Ayda 12 bin TL taksitle araç iddiası