Kastamonu'da kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 dolandırıcı yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyüne gelen ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan 3 kişi, köylülerden N.İ.'yi (75) ikna yoluyla dolandırdı. Şüpheliler N.İ.'nin 3 adet büyük altın ile bir miktar parasını alarak köyden gitti. Ardından Çaybaşı köyünde yaklaşık 20 kişiyi telefonla arayan şüpheliler, yine ikna dolayla dolandırıcılık yapmayı çalıştı. Şüphelilerin bu faaliyetinden haberdar olan köy muhtarı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.