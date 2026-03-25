Katar şehidine veda

Şehit Sinan Taştekin’in cenazesi, Isparta Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada görevli kadın komutan, anne Sezen Taştekin’e “Yürüyebilecek misiniz?” diye sordu. Taştekin ise “Yürürüm ben, oğlum için her şeyi yaparım” dedi. Ardından şehit Taştekin için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.