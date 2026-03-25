Katar şehidine veda

Katar’da düşen helikopterde iki ASELSAN teknisyeniyle birlikte şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde oğlunun tabutuna sarılan anne Sezen Taştekin, “Gurur kaynağım, al bayraklı askerim. Sen benim her şeyimsin, canım oğlum” diyerek gözyaşı döktü.
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirilen şehidin cenazesi, törenle karşılandı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildikten sonra annesi Sezen Taştekin, babası Ali Taştekin ve eşi Nergis Taştekin gözyaşlarına boğuldu.
OĞLUM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM
Şehit Sinan Taştekin’in cenazesi, Isparta Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada görevli kadın komutan, anne Sezen Taştekin’e “Yürüyebilecek misiniz?” diye sordu. Taştekin ise “Yürürüm ben, oğlum için her şeyi yaparım” dedi. Ardından şehit Taştekin için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.
TEKBİRLE UĞURLANDI
Buradaki törende, şehidin annesi Sezen, babası Ali ve eşi Nergis Taştekin ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Sezen Taştekin, oğlunun tabutuna sarılarak, “Gurur kaynağım, al bayraklı askerim. Sen benim her şeyimsin, canım oğlum” diyerek gözyaşı döktü. Taştekin’in naaşı, Kutlubey (Ulu) Camii’nde ikindi vakti İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yağmur altında kıldırdığı cenaze namazının ardından, tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Cenaze, Karaağaç Mahallesi’ndeki Isparta Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.