Katil İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna saldırdı

İhracatçılar, Türkiye’nin ticareti durdurduğu İsrail yerine Malezya, Çin, Vietnam, Ekvator, Meksika, Paraguay ve Peru gibi pazarlara yöneliyor. Türkiye, bu uzak ülkelerde Türk girişimcilerle distribütörlük ve temsilcilik konularında bağlantı kurulmasını teşvik edecek.