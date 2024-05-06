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Katil İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna saldırdı

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın iç kesimindeki Baalbek kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

09:33 - 6/05/2024 Pazartesi
AA
Lübnan
Lübnan

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre terör devleti İsrail'e ait insansız hava araçları, İsrail sınırına yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Baalbek kentinin Safri beldesinde bir binayı vurdu.


Saldırıda binadaki 3 sivilin yaralandığı, binanın ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.


İsrail ordusu da saldırıya dair yaptığı yazılı açıklamada, Safri'ye hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Ramye, Ayta eş-Şaab, Mervahin beldelerini vurduğunu duyurdu.


Ordu ayrıca, Suriye topraklarından İsrail yönüne iki atış yapıldığını bunların işgal altındaki Golan Tepelerindeki açık alana düştüğünü bildirdi.


İsrail ordusu, atış yapılan noktaları hedef aldığını kaydetti.



#İsrail
#Lübnan
#Suriye
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