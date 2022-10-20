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Katile verilen 'haksız tahrik indirimi' tepki toplamıştı: Pınar Gültekin davasında yeni gelişme

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf eden Cemal Metin Avcı'nın ise 'haksız tahrik indirimi' ile aldığı 23 yıl hapis cezası büyük tepki toplamıştı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından 'usulde eksiklikler olduğu' gerekçesiyle bozularak mahkemesine geri gönderildi.

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Katile verilen haksız tahrik indirimi tepki toplamıştı: Pınar Gültekin davasında yeni gelişme
Pınar Gültekin - Cemal Metin Avcı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklandı. Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı ve duruşma sırasında tahliye edildi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ VERİLMİŞTİ

Yapılan yargılama sonunda Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 20 Haziran tarihinde görülen davanın 13'üncü duruşmasında, Cemal Metin Avcı'nın “canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıl hapse düşürdü. Tutuksuz kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi. Verilen karara Pınar Gültekin’in ailesi ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.

DOSYA YENİDEN MAHKEMEDE

Yapılan itirazları ve dosya içeriğini inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Ceza Dairesi yapılan yargılama sürecinde katılma talebinde bulunan kadın dernekleri, Muğla Barosu’na ve sanıklara kararın tebliğ edilmediğini belirtti. Kararın taraflara tebliğ edilip verilecek cevap dilekçelerinin de eklenerek yeniden gönderilmesine karar veren BAM, davayı usulden bozarak mahkemeye geri gönderdi.

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