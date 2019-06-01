Kavga CHP’nin içinde

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun programları ‘aday’ ya da ‘belediye başkanlığı’ndan öne çıkıyor. 31 Mart döneminde mazbatasını almadan Anıtkabir’i ziyaret eden, tepkiler üzerine İzmir programını iptal eden İmamoğlu, Kıbrıs’a da gitti. İmamoğlu, Ramazan Bayramı’ndan sonra da bu kez Karadeniz turu yapacak.

KILIÇDAROĞLU İKİNCİ PLANA ATILDI

Seçim çalışması olarak sunulan ancak İstanbul’u aşan İmamoğlu’nun bu turları kulislerde Muharrem İnce’nin seçim sonrası yaptığı liderlik gezilerine benzetildi. Bu durum İmamoğlu’nun belediye başkanlığına değil adeta liderliğe hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Ekrem İmamoğlu’nun bazı çevrelerce ön plana çıkarılması, geleceğin CHP lideri ve potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlanması parti kulislerinde bir numaralı gündem. Kampanya ve seçim taktiği gibi sunularak İmamoğlu’nun ön plana çıkarılıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci plana atılması 31 Mart sürecinde olduğu gibi yeni süreçte de CHP koridorlarında rahatsızlığa neden oluyor.

KARADENİZ TURUNA ÇIKACAK

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını almadan Anıtkabir’i ziyaret ederek Anıtkabir Özel Defteri’ni “belediye başkanı” unvanı ile imzalayan İmamoğlu, tepkiler üzerine İzmir programını iptal etmişti. Ancak mazbatasını aldıktan sonra ise soluğu Kıbrıs’ta aldı. Kıbrıs’ta tıpkı bir genel başkan edasıyla ziyaretler yaptı. İmamoğlu, Ramazan Bayramı’ndan sonra da bu kez Karadeniz turuna çıkacak. İmamoğlu Trabzon, Ordu ve Giresun’da birtakım ziyaretlerde bulunacak.

BELEDİYEYE DEĞİL LİDERLİĞE

Siyaset kulislerinde İmamoğlu’nun programlarına dikkat çekilirken, söz konusu çalışmaların bir belediye adaylığı ya da belediye başkanlığı programının ötesinde olduğu iddia ediliyor. Seçim çalışması olarak sunulan ancak İstanbul’u aşan İmamoğlu’nun bu turları kulislerde Muharrem İnce’nin 24 Haziran seçimleri sonrası başlattığı ve halen de kısmen sürdürdüğü gezilere benzetildi.

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İNCE TAKTİK

İnce de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından genel başkanlık için Türkiye’yi dolaşmıştı. İmamoğlu’nun söz konusu programları kulislerde, belediye başkanlığına değil adeta liderliğe hazırlandığı şeklinde değerlendiriliyor.