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İSTANBUL

Kavga etmeyin uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki soğukluk genel merkezin gündeminde. CHP Genel Merkezi, ikili arasındaki rekabetin seçime giderken CHP’ye zarar verdiği endişesini dile getiriyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Kavga etmeyin uyarısı
İmamoğlu-Kaftancıoğlu ikilisine dönük CHP kaynaklarında yapılan değerlendirmelerde soğukluğun nedeni olarak güç dengesi olarak gösteriliyor.

İmamoğlu-Kaftancıoğlu ikilisine dönük CHP kaynaklarında yapılan değerlendirmelerde soğukluğun nedeni olarak güç dengesi olarak gösteriliyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkalığı adaylığına ilişkin değerlendirmeler de dikkat çekiyor. Kaftancıoğlu’nun adaylık için Kılıçdaroğlu ismine sıcak baktığı belirtilirken İmamoğlu’nun olası bir adaylığına mesafeli olduğu ileri sürülüyor.

GENEL BAŞKANI DESTEKLİYOR

Öte yandan şimdiye kadar resmi bir açıklama yapmamasına rağmen, adaylık için ismi zikredilen isimlerden olan İmamoğlu’nun olası bir adaylığına sıcak bakmayan Kaftancıoğlu’nun CHP lideri

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemesi de yaşanan gerilimde etkili olduğu CHP’li kurmaylar tarafından belirtiliyor.

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