Kavga sırasında arkadaşının boğazını kesip öldürdü: 15 yıl hapisle cezalandırıldı

Yaşanan olay, 12 Kasım 2018'de Filyos beldesindeki balıkçı barınağında demirli teknede meydana geldi. Gökhan Dağlıoğlu (36), arkadaşları Atakan Recep Ecek ve G.K. ile teknede alkol almaya başladı. Ancak kısa süre sonra grup arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı.

Arkadaşını boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Tartışma sırasında Atakan Recep Ecek, eline aldığı bıçakla Dağlıoğlu'nun boğazını kesti. Gökhan Dağlıoğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Atakan Recep Ecek ile G.K. sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

Arkadaşını boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldı.



'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı

'Kasten öldürme' suçundan dava açılan 2 tutuklu sanıktan G.K.'nin olaydan önce tekneden ayrıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Bu gelişme üzerine G.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, suçu kabul eden tutuklu sanık Atakan Recep Ecek'i karar duruşmasında, haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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