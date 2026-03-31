Kavşakta korkunç kaza: Otomobil parçalara ayrıldı ortalık savaş alanına döndü

00:3131/03/2026, Salı
IHA
Kavşakta devrilen otomobil parçalandı, sürücü hafif yaralı kurtarıldı.
Konya’da kontrolden çıkan otomobil Otogar Kavşağı’nda refüje çıkarak aydınlatma direklerini devirdi ve kavşağın ortasındaki ağaçların arasına devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobilin motor ve diğer parçaları geniş bir alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, sürücüyü kurtararak hastaneye götürdü. Ulaşım bir süre kontrollü sağlandı, incelemeler sürüyor.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kavşakta devrildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönünden ilçe merkezine seyir eden R.O. idaresindeki 42 AUR 642 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşağa yaklaştığında kontrolden çıktı. Önce refüje çıkarak aydınlatma direklerini deviren otomobil, ardından sürüklenerek kavşağın ortasındaki ağaçların arasına devrildi. Kazada otomobilin motor ve diğer aksamları yerinden koparak kavşağa ve geniş bir alana savrulurken, sürücü şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazadan hafif yaralı kurtulan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürdü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle kavşakta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.



#Konya
#Beyşehir
#Kaza
