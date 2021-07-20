Gündem Kayıp 2 kişiyi 300 kişi arıyor
RİZE

Kayıp 2 kişiyi 300 kişi arıyor

Rize’de sel ve heyelanlarda kaybolan Bahri Kara ve Halil Arıcı’yı, 77’si dalgıç toplam 307 kurtarma personeli arıyor. AFAD tarafından oluşturulan 2 bin 837 personel ise yıkık ve hafif hasarlı binaları tek tek belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kayıp 2 kişiyi 300 kişi arıyor
Sel ve heyelan sonrası, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, sahada 2 bin 837 personel, 705 araç görevlendirildi.

Rize’deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6’sının cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise 2 noktada, 77’si dalgıç olmak üzere toplam 307 kurtarma personeliyle devam ediyor.

Bahri Kara - Halil Arıcı
Bahri Kara - Halil Arıcı

AFAD 4 AYRI EKİP OLUŞTURDU

  • Sel ve heyelan sonrası, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, sahada 2 bin 837 personel, 705 araç görevlendirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerinin çalışmaları devam ederken, 1198 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi. AFAD tarafından afet etüt çalışmaları kapsamında 4 ayrı ekip oluşturuldu. Açıklamada, “294 binada inceleme yapılmıştır. İnceleme yapılan bölgede 4’ü yıkık-ağır hasarlı olmak üzere 66 konutun nakledilmesi, 57 konut için afet önleyici istinat duvarı yapılması, 22 konutun ise kontrol etütleri programına alınması önerilmiş olup görevlendirilen ekiplerce sahada çalışmalar devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Abone Ol Google News
İnanılmaz koleksiyon

İnanılmaz koleksiyon

​70 ülkede izini sürdü dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.
Aksada bayram namazı

Aksa'da bayram namazı

Binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Beş günde 39 terörist

​Saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirildiler.

Barış ve Özgürlük Kutlamaları töreninde konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan aşı olanlara seslendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta bayram mesajı.

​Antalya'da kaybolan iki yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni bulundu.

​'Hudut Kartalları' bayramda da sınır nöbetinde.

Bağdat'taki patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Boğa firarda

Boğa firarda

Sahibinin elinden kaçtı kafeteryaya daldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.