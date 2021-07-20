​Kayıp 2 kişiyi 300 kişi arıyor

Rize’deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6’sının cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise 2 noktada, 77’si dalgıç olmak üzere toplam 307 kurtarma personeliyle devam ediyor.
AFAD 4 AYRI EKİP OLUŞTURDU
- Sel ve heyelan sonrası, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, sahada 2 bin 837 personel, 705 araç görevlendirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerinin çalışmaları devam ederken, 1198 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi. AFAD tarafından afet etüt çalışmaları kapsamında 4 ayrı ekip oluşturuldu. Açıklamada, “294 binada inceleme yapılmıştır. İnceleme yapılan bölgede 4’ü yıkık-ağır hasarlı olmak üzere 66 konutun nakledilmesi, 57 konut için afet önleyici istinat duvarı yapılması, 22 konutun ise kontrol etütleri programına alınması önerilmiş olup görevlendirilen ekiplerce sahada çalışmalar devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.