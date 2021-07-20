​Kayıp 2 kişiyi 300 kişi arıyor

Rize’deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6’sının cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise 2 noktada, 77’si dalgıç olmak üzere toplam 307 kurtarma personeliyle devam ediyor.

Bahri Kara - Halil Arıcı

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