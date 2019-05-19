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KARS

Kars'ta kaybolan minik Nurcan'ın cesedi bulundu

Kayıp minik Nurcan'ın cesedi bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cansız bedeni dere kenarında bulundu.

Haber Merkezi AA
Küçük Nurcan’ın cansız bedenine ulaşıldı
Küçük Nurcan’ın cansız bedenine ulaşıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cesedine ulaşıldı.

Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama çalışmalarına başladı.

DHA
Kayıp minik Nurcan

CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan'ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

  • Nurcan Sade'nin cesedinin bulunduğu noktanın, köye 4 kilometre uzaklıkta, daha önce eteğinin bulunduğu yer olduğu bildirildi.

Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için 8 gündür sürdürülen çalışmalarda minik çocuğa ait etek köyden 4 kilometre, ayakkabı ise 15 kilometre uzakta dere kenarında bulunmuştu.

Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi
GÜNDEM
Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın ayakkabısı bulundu
GÜNDEM
Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın ayakkabısı bulundu

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın dere kenarında eteği bulundu
GÜNDEM
Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın dere kenarında eteği bulundu

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