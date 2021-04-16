Kayıp olan Emrah kıskançlık cinayetine kurban gitmiş Eskişehir’de şubat ayından beri kayıp olarak aranan Emrah Sakarya’nın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ömer Böyüt’ün, sevgilisi Defne U. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Sakarya’yı ormanlık alana götürüp, öldürdüğü belirlendi.

Haber Merkezi 16 Nisan 2021, 10:57 Son Güncelleme: 16 Nisan 2021, 12:38 DHA