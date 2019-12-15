Gündem Kaynar su silah sayıldı
POLİTİKA

Kaynar su silah sayıldı

Yargıtay, tartışma sırasında bir kişinin, kardeşinin üzerine döktüğü kaynar suyu silah olarak kabul etti. Sanık hakkındaki cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozan 3. Ceza Dairesi, yaralamanın kardeşe karşı gerçekleşmesi nedeniyle de sanığa verilen cezada artırım yapılmasına karar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay, tartışma sırasında bir kişinin, kardeşinin üzerine döktüğü kaynar suyu silah olarak kabul etti. Hatay’da bir kişi, tartıştığı kardeşinin üzerine kaynar su döktü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Açılan davada Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86/1. maddesi kapsamındaki ‘kasten yaralama’ suçundan hapis cezasına çarptırdı. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise sanık hakkındaki cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, yaralamanın kardeşe karşı silahla işlenmesi nedeniyle TCK’nin kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini düzenleyen 86/3. maddesindeki hükümler çerçevesinde cezanın yarı oranında artırılması gerektiğine hükmetti.

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