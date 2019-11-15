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KAYSERİ

Kayseri haberleri: Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

Kayseri'de ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darp eden 6 kişi açığa alındı

Kayseri'de 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'nın, görevliler tarafından darbedilerek karga tulumba tutulup, pencereden binaya sokulduğu görüntülere tepki yağdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili resmi işlem ve soruşturma başlatıldığını, söz konusu görüntülerde yer alan personel ve kuruluş müdürünün açığa alındığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, yüzde 60 zihinsel engelli M.A.(20), iddiaya göre bahçede arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmediği gerekçesiyle küserek, yere oturup, ağlamaya başladı. Öğrencinin yanına giden görevliler, M.A.'yı ikna etmeye çalıştı.

Kayseri’de zihinsel engelli öğrenciyi tekmeleyerek karga tulumba içeri aldılar
OYNAT 01:15
Kayseri’de zihinsel engelli öğrenciyi tekmeleyerek karga tulumba içeri aldılar
Kayseri'de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bir kişinin cep telefonu ile görüntülediği olayda M.A., ısrarlara rağmen oturduğu yerden kalkmadı. Bu sırada beden eğitimi öğretmeni K.K., "Kalkıyor musun kalkmıyor musun?" diyerek, öğrenciye ayağıyla vurdu. Öğrencinin, "Oynatmıyor, oynatmıyor" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen K.K., "Oynatmıyorum lan oynatmıyorum, hoca ben değil miyim?" diyerek karşılık verdi. Ardından da M.A.'ya kafasıyla vurmak için hamle yaptı.

Daha sonra K.K. ve yanındaki görevliler, ağlayan öğrenciyi kol ve bacaklarından karga tulumba tutup, pencereden binaya soktu. Görüntüde, öğretmen K.K. ve bazı görevlilerin, öğrencinin arkasından pencereden içeriye girdiği görüldü.

Valilik soruşturma başlattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekerken biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Kayseri Valiliği, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75'inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 Sayılı Yasa'ya göre ön inceleme, 657 Sayılı Yasa'ya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır" denildi.

Bakanlık da harekete geçti

Aile, Çalışma ve Sosyla Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada da, "Kayseri'de iç acıtan görüntü" başlığıyla yayınlanan habere ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kayseri’de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez.

Tüm engelli kardeşlerimiz bizlere “Rabbimizin emanetidir” bilinciyle bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Bu bilinçten uzak personelin, engelli kardeşimize uyguladığı insanlık dışı tutumu asla tasvip etmiyoruz.

Kurum bakımımızda olan engelli kardeşimizin durumu çok şükür iyi, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkikleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu olumsuz hadiseyi en kısa sürede atlatabilmesi için uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek sağlanıyor.

Bakanlık olarak gerekli resmi işlem ve soruşturmayı başlattığımızı, söz konusu görüntüde yer alan personel ve kuruluş müdürünün derhal açığa alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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