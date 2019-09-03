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Kayseri'de tarihi keşif: Üzüm hasadı yaparken buldular

Kayseri'nin İncesu ilçesinde üzüm hasadı yapanlar, yeraltı şehri buldu. Defineciler tarafından zarar verilen 2 katlı yeraltı şehrinde odalar ve kayadan anıt mezarlar bulunuyor. Anıt mezarların defineciler tarafından tahrip edildiğini söyleyen Başkan Mustafa İlmek, "Maalesef çok üzücü görüntüler var. Geçmişte kaya mezarları olarak kullanılmış. İnşallah güzel bir çalışma yapacağız. Burada yaşayan büyüklerimizin anlattığına göre tünelin Ürgüp'e çıktığı söyleniyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bulunan yeraltı şehri
Bulunan yeraltı şehri

İncesu ilçesi Derebağ Mahallesi yakınlarında Kırklar İni olarak bilinen bölgeye üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca, İncesu Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti.

Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin 2 katlı yeraltı şehri olduğu ortaya çıktı. Defineciler tarafından büyük zarar verilen yeraltı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar yer alıyor.

Rum ve Ermenilerin bir dönem yurt edindiği İncesu'da ortaya çıkan yeraltı şehri, ilçede heyecan yarattı.

Turizme kazandırmayı istiyorlar

Başkan İlmek, yeraltı şehrinin farklı odalardan oluştuğunu ve bir girişinin ise çok derinlere indiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "İncesu, Kapadokya bölgesi sınırları içinde kalan tarihi ve eski bir yerleşim yeridir. Bugüne kadar tarihin bu güzelliğini ortaya çıkarma imkanımız olmamıştı. Bugünden itibaren belediye olarak çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. Üzüm hasadı için gelen çiftçilerimiz, bizim Kırıklar İni olarak bildiğimiz alanda bu inin odalara açıldığı söylediler.
  • Biz de uzmanlarla yaptığım incelemelerde yeraltı şehri olduğunu, farklı odalara geçiş olduğunu gördük. İçinde anıt mezarın da olduğu yeraltı şehri maalesef definecilerin saldırısına uğramış. Birçok yer kazılmış. Burada yeraltı şehirlerinin ve geçiş güzergahlarının olduğu bir alandır. Tam tespitlerimizi yapamadık. Çalışmalarımız ise bu hususta devam ediyor. İnşallah yakın zamanda burayı turizme kazandıracağız."

Defineciler anıt mezarları tahrip etmiş

Anıt mezarların defineciler tarafından tahrip edildiğini söyleyen Başkan İlmek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yeraltı şehrinde anıt mezar var ama definecilerin tahrip ettiği bir alana dönüşmüş. Maalesef çok üzücü görüntüler var. Geçmişte kaya mezarları olarak kullanılmış. İnşallah güzel bir çalışma yapacağız. Burada yaşayan büyüklerimizin anlattığına göre tünelin Ürgüp'e çıktığı söyleniyor. Çok dar ve geçiş için gerekli altyapımız yok. Ama elimizden gelen gayreti gösterip burayı turizme kazandıracağız."

Kayseri'de tarihi keşif: Üzüm hasadı yaparken buldular
FOTOĞRAF 9
Title
İncesu ilçesi Derebağ Mahallesi yakınlarında Kırklar İni olarak bilinen bölgeye üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca, İncesu Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti.
Title
Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin 2 katlı yeraltı şehri olduğu ortaya çıktı. Defineciler tarafından büyük zarar verilen yeraltı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar yer alıyor.
Title
Başkan İlmek, yeraltı şehrinin farklı odalardan oluştuğunu ve bir girişinin ise çok derinlere indiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
İncesu, Kapadokya bölgesi sınırları içinde kalan tarihi ve eski bir yerleşim yeridir. Bugüne kadar tarihin bu güzelliğini ortaya çıkarma imkanımız olmamıştı. Bugünden itibaren belediye olarak çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. Üzüm hasadı için gelen çiftçilerimiz, bizim Kırıklar İni olarak bildiğimiz alanda bu inin odalara açıldığı söylediler. Biz de uzmanlarla yaptığım incelemelerde yeraltı şehri olduğunu, farklı odalara geçiş olduğunu gördük. İçinde anıt mezarın da olduğu yeraltı şehri maalesef definecilerin saldırısına uğramış. Birçok yer kazılmış. Burada yeraltı şehirlerinin ve geçiş güzergahlarının olduğu bir alandır. Tam tespitlerimizi yapamadık. Çalışmalarımız ise bu hususta devam ediyor. İnşallah yakın zamanda burayı turizme kazandıracağız.
Title
Anıt mezarların defineciler tarafından tahrip edildiğini söyleyen Başkan İlmek, sözlerine şu şekilde devam etti:
Title
Yeraltı şehrinde anıt mezar var ama definecilerin tahrip ettiği bir alana dönüşmüş. Maalesef çok üzücü görüntüler var. Geçmişte kaya mezarları olarak kullanılmış. İnşallah güzel bir çalışma yapacağız. Burada yaşayan büyüklerimizin anlattığına göre tünelin Ürgüp'e çıktığı söyleniyor. Çok dar ve geçiş için gerekli altyapımız yok. Ama elimizden gelen gayreti gösterip burayı turizme kazandıracağız.
Title
.
Title
.
Title
.
Kayseri'de tarihi keşif: Üzüm hasadı yaparken buldular
Kayseri'nin İncesu ilçesinde üzüm hasadı yapanlar, yeraltı şehri buldu. Defineciler tarafından zarar verilen 2 katlı yeraltı şehrinde odalar ve kayadan anıt mezarlar bulunuyor. Anıt mezarların defineciler tarafından tahrip edildiğini söyleyen Başkan Mustafa İlmek, "Maalesef çok üzücü görüntüler var. Geçmişte kaya mezarları olarak kullanılmış. İnşallah güzel bir çalışma yapacağız. Burada yaşayan büyüklerimizin anlattığına göre tünelin Ürgüp'e çıktığı söyleniyor" dedi.


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