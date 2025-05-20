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Kayseri'de toplu ulaşımdaki elektriğin yüzde 40'ı temiz enerjiden sağlanıyor

Kayseri'de toplu ulaşımdaki elektriğin yüzde 40'ı temiz enerjiden sağlanıyor

16:4020/05/2025, Salı
AA
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Kayseri, toplu ulaşım yolcusunun yüzde 40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir.
Kayseri, toplu ulaşım yolcusunun yüzde 40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir.

Kayseri'de toplu ulaşımda kullanılan elektriğin yüzde 40'ının Güneş Enerjisi Santralleri'nden (GES)karşılandığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplu ulaşım sektöründe Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesini hayata geçiren belediyenin, güneş enerjisi santralleri (GES) ile de kentin toplu ulaşımının yüzde 40'ının temiz enerjiden karşılar hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 80 araçlık dev türbin sevkiyatı ile başlayan RES projesinin 194,5 metreye kadar yükselerek, 65 katlı bir bina yüksekliğine ulaştığı ifade edildi.


Temiz enerji, temiz gelecek anlayışı doğrultusunda Türkiye ve Kayseri'nin enerji geleceği için önemli adımlardan birisi olan RES projesinin hızla hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, 21 megavatlık 3 türbinden oluşan RES projesi ile yıllık 60 milyon kilovat saat elektrik elde edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.


Yenilenebilir, temiz ve çevreci elektrik üretiminde Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk proje olarak nitelenen bu projenin kentin toplu ulaşım yolcusunun yüzde 40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir olmasını sağladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin elektrikli otobüslerin enerjisini karşılamak üzere hayata geçirdiği Organize Raylı Sistem Depo ve İşletme Merkezi'nin çatısında 1200 kilowatt kurulu güce ve 2 bin 132 güneş paneline sahip söz konusu GES'in yanı sıra İldem Tramvay Park Sahası'nda yer alan 600 kilowatt kurulu güce ve 1140 güneş paneline sahip GES projesi ile birlikte toplamda yaklaşık 2 megavat kurulu güç ve yıllık 3 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretilerek, elektrikli otobüslerin şarjlarında kullanılıyor."



#GES
#Kayseri Büyükşehir Belediyesi
#RES
#temiz enerji
#toplu ulaşım
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