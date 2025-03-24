Kayyum ihtimali halen var

Yasanın ilgili maddesine göre, “Belediye başkanı veya başkan vekilinin, terör örgütüne yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması halinde, 46. maddede belirtilen makamlarca görevlendirme yapılır” ibaresi yer alıyor. Bu hüküm doğrultusunda, İmamoğlu hakkında tutuklama kararı çıkmasa bile, İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararı vermesi yeterli oluyor. Daha önce HDP’li belediyelerde de benzer uygulamalar hayata geçirilmiş, yalnızca terör soruşturması açılmasıyla kayyum atanmıştı. Adli kaynaklardan elde edilen bir diğer ihtimal ise başsavcılığın süreci kontrollü bir şekilde yönetmeye çalıştığı yönünde. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla tansiyonun düştüğü, bu nedenle kayyum atama kararının ileriye bırakılabileceği değerlendiriliyor. Gözler şimdi hem başsavcılığın itirazına hem de İçişleri Bakanlığının ilerleyen günlerde atacağı adıma çevrilmiş durumda.