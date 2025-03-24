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Kayyum ihtimali halen var

Kayyum ihtimali halen var

Oğuzhan Ürüşan
04:0024/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB’ye ‘kayyum’ atanıp atanmayacağı tartışması yeni bir boyuta taşındı.

İmamoğlu’nun terör soruşturmasından tutuklanmaması kısa vadede kayyum ihtimalini zayıflatsa da kayyum ihtimali devam ediyor. Söz konusu dosyada İmamoğlu’na “terör örgütüne yardım” suçlaması yöneltiliyor. Bu suçlama, İçişleri Bakanlığı’na Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince doğrudan müdahale yetkisi tanıyor. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Belediye Kanunu’na eklenen düzenleme ile belediye başkanlarının terör örgütleriyle bağlantısı olması halinde görevden uzaklaştırılmasının önünü açıyor.

UZAKLAŞTIRMA ALMASI YETERLİ

Yasanın ilgili maddesine göre, “Belediye başkanı veya başkan vekilinin, terör örgütüne yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması halinde, 46. maddede belirtilen makamlarca görevlendirme yapılır” ibaresi yer alıyor. Bu hüküm doğrultusunda, İmamoğlu hakkında tutuklama kararı çıkmasa bile, İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararı vermesi yeterli oluyor. Daha önce HDP’li belediyelerde de benzer uygulamalar hayata geçirilmiş, yalnızca terör soruşturması açılmasıyla kayyum atanmıştı. Adli kaynaklardan elde edilen bir diğer ihtimal ise başsavcılığın süreci kontrollü bir şekilde yönetmeye çalıştığı yönünde. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla tansiyonun düştüğü, bu nedenle kayyum atama kararının ileriye bırakılabileceği değerlendiriliyor. Gözler şimdi hem başsavcılığın itirazına hem de İçişleri Bakanlığının ilerleyen günlerde atacağı adıma çevrilmiş durumda.



#İBB
#Kayyum
#Ekrem İmamoğlu

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