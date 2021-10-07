Kaza yapan sürücü 'tutanak hazırlanırken' kamyonun altında can verdi

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen İbrahim E'nin kullandığı 34 CCY 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince kaza tespit tutanağı hazırlandığı sırada İbrahim E'ye hafriyat kamyonu çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen İbrahim E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İbrahim E'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan hafriyat kamyonu sürücüsü E.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
GÜNDEM
İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma
GÜNDEM
Eşi oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti: Hem çocuğuna hem eşine şiddet uyguladı
GÜNDEM
Bahçelievler'de faciadan dönüldü: Beton mikseri aracın üstüne devrildi
FOTOĞRAF 7
Şişli Feriköy Mahallesi Gediz Sokak’ta 40 sene önce yapılan bir apartmanın yan cephesi, bitişiğinde inşası devam eden bina tarafından tamamen kapatıldı. Apartman ile inşaat halindeki bina arasındaki mesafenin santimetrelerle ölçülebildiği görülürken, pencerelerinden dışarı baktıklarında betondan başka bir şey görmediklerini söyleyen apartman sakinlerinin bu durumdan son derece rahatsız oldukları öğrenildi.
İki bina arasındaki sorunun kaynağının ise yıllar öncesine, 40 yıllık binanın yapıldığı yıllara dayandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 40 yıl önce binayı kaçak olarak yapan müteahhit o dönem boş olan yan parselin 1 metrelik alanını işgal etti. 2018 yılında apartmanın yanındaki arsaya bina inşa edilmeye başlandı. Temelin atılıp, katların yapılmasıyla birlikte bina, yanındaki apartmana dayandı ve ortaya eşine az rastlanır bir durum çıktı. O dönemden bugüne inşaat halindeki bina ile apartman arasında sorunlar yaşanmaya başladı.
Konu ile ilgili tartışmalar sürerken Şişli Belediyesinden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Söz konusu yerde yapılmakta olan inşaatın 31.12.2018 tarih, 182-24 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. Bitişik parseldeki mevcut binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 71 parseldeki inşaat Encümen kararı ile kendi parseline tecavüzlü kısmı yan parsel (mevcut binanın olduğu parsel) lehine terk etmiştir denildi.
Mahalle sakinlerinden Hatice Bodur, “30-40 senelik komşumuz, inşaat yapıldı ve camları kapandı. Kim haklı, kim haksız bilmiyorum. Güzel bir görüntü değil, kötü bir görüntü. Böyle bir durumda kalmak istemezdim, uygun ve yakışıklı bir şey değil. Belki haklı olabilirler ama güzel bir şey değil” dedi.<br>
Şişli'deki binayı gören bir daha bakıyor: Apartman evin içine girdi vatandaşlar hava alamıyor
İstanbul Şişli'de yeni yapılan bir bina, hemen yanındaki binaya dayandı; camların önü tamamen kapandı. Sosyal medyada da tepki çeken olaya '1 metrelik işgalin' neden olduğu ortaya çıktı. 1981'de yapılan binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olduğu belirtilirken, yeni inşaatın ruhsatlı olduğu açıklandı. Bina sakinlerinden İbrahim Arslan, “İkisi de anlaşıp arada bir boşluk bırakabilirlerdi. En azından hava almak için böyle bir boşluğun olması gerekirdi" dedi.