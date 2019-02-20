Gündem Kaza yapan yaralıya ilk müdahale başkan adayından
MUĞLA

Kaza yapan yaralıya ilk müdahale başkan adayından

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet kazasında yaralanan 2 kişiye olay yerine yakın olan AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ilk müdahaleyi yaptı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Ateş'in müdahalesi sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.
AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Ateş'in müdahalesi sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş yaptı.

Kadriye Kalaycı yönetimindeki 34 FA 4820 plakalı motosiklet, Konacık Atatürk Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Kalaycı ile motosikletteki Dilek Cömert hafif şekilde yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale, olay yerine yakın olan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim çalışmalarını sürdüren Belediye Başkan Adayı Ateş tarafından yapıldı.

Yaralılar daha sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi
/**/
Marmara ve Ege sallandı

Marmara ve Ege sallandı

Çanakkale merkezli deprem, birçok ilde hissedildi.
Topçu kışlasında patlama

Topçu kışlasında patlama

Eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
Öğretmenlereatama müjdesi

Öğretmenlereatama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut'ta açıkladı.

Müebbeti istendi

Müebbeti istendi

Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandı.
Masada güvenli bölge var

Masada güvenli bölge var

Bakan Akar, beraberindeki heyetle ABD'ye gidiyor.
Başvurular 26 Mart'ta

Başvurular 26 Mart'ta

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Bu işi zaferle noktalayacağız

Bu işi zaferle noktalayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu.
Proje üzerinden polisi ezdirmem

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Soylu: Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.
Yeni sondaj gemisi yolda

Yeni sondaj gemisi yolda

Fatih'le birlikte araştırma filosuna dahil olacak.
5 TL'ninaltı görülebilir

5 TL'ninaltı görülebilir

​Dolar kuru için dikkat çeken tahmin.
65 eveacil tahliye

65 eveacil tahliye

Bakan görür görmez talimatı verdi.
Satış yok

Satış yok

​Sahibinden.com'dan iddialara yalanlama.
Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

​Bir binada yaşanan patlamanın nedeni araştırılıyor.
Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Bahçeli'den, İyi Parti'den aday olamayan Kocamaz'a davet.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.