Kazdağları'nda çıkan orman yangınının ilerlemesi önlendi

Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Alevlere ilk müdahale havadan helikopter ve uçaklarla yapıldı.

Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler, olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

OYNAT 01:17 Kaz Dağları'nda çıkan yangına uçak ve helikopterle müdahale ediliyor Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkiisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan üç helikopter ve uçakla, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.



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"Yangın şu anda bulunduğu tek noktada başladı"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ve Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nden görülmesiyle en kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi.

Sarp arazideki vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Şıldak, "Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu." dedi.

OYNAT 00:49 Kaz Dağları Edremit mevkiinde orman yangını çıktı Balıkesir'in Edremit ilçesinin Kazdağları mevkiinde orman yangını başladı.



Edremit Kazdağları mevkiindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir neden orman yangını başladı. Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlanırken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.

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Kazdağları'nın, Türkiye'nin en değerli orman alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Şıldak, şöyle devam etti:

"Buradaki müdahalelerle en seri şekilde söndürme faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Çok sıkı şekilde ve takibi çok iyi bir koordinasyonla sürdürülen bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızla gerekse diğer yetkili birimlerle koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Bazı basın yayın organlarında yangının iki ayrı noktada başladığı ifade edildi. Bu, gerçeği yansıtmıyor. Yangın şu anda bulunduğu tek noktada başladı. İlimizde 2021 yılı içinde 60 orman yangını meydana geldi. Temmuzun başından itibaren ise 24 yangınımız oldu, bunlar büyümeden söndürüldü. Milli park alanı içindeki yangının da başarılı bir çalışmayla söndürüleceğini söylemek istiyorum. Bütün kuruluşlarımız insan gücü ve iş makineleriyle üzerlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok, burada bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve gereken bütün müdahaleler en üst seviyede gerçekleştiriliyor."

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AA

Vali Hasan Şıldak, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın, jandarma ve orman idarelerince titizlikle sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

Ellerinden geleni fazlasıyla ortaya koyarak iyi bir koordinasyonla söndürme faaliyetinden sonuç almayı umduklarını dile getiren Şıldak, "Kara ekipleri bölgeye ulaştı, arazözlerden hortum çekildi. Etkili bir müdahale ile büyümeden Allah'ın yardımıyla söndüreceğiz inşallah." diye konuştu.

AA

Karadan müdahale devam ediyor

Havanın kararmasına rağmen müdahaleye karadan devam eden 210 personel, 38 arazöz, 14 su ikmal aracı ve çeşitli iş makineleriyle söndürme çalışmasını sürdürüyor.

Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları ise sabahın ilk ışıklarıyla çalışmaya devam edecek.

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangın söndürme çalışmalarını takip etmek için Güre Mahallesine geldi. Vali Hasan Şıldak ile bir araya gelen Karacabey, yangının durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü Özkan Kaya'nın (28) ayı saldırısına uğrayarak yaralandığı, tedavisine Edremit Devlet Hastanesinde devam edildiği ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.