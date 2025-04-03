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Kekova manzaralı arazi satışını mahkeme iptal etti

Kekova manzaralı arazi satışını mahkeme iptal etti

10:043/04/2025, Perşembe
DHA
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İki parselden oluşan arsalardan 799 parsel 7 milyon 636 bin TL, 794 parsel ise 22 milyon 253 bin TL bedel üzerinden satıldı.
İki parselden oluşan arsalardan 799 parsel 7 milyon 636 bin TL, 794 parsel ise 22 milyon 253 bin TL bedel üzerinden satıldı.

Antalya Demre Belediyesi'nin, Çevreli Mahallesi'nde dünyaca ünlü Kekova manzaralı 24 bin 834 metrekarelik iki parselden oluşan arazilerin satış kararı, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Demre Belediyesi tarafından Çevreli Mahallesi'nde belediyeye ait 24 bin 834 metrekarelik arazi, 2024'ün Kasım ayında tek kişinin katıldığı iki ihale ile satıldı. İki parselden oluşan arsalardan 799 parsel 7 milyon 636 bin TL, 794 parsel ise 22 milyon 253 bin TL bedel üzerinden satıldı. Çevreli Mahallesi'nde oturan Mevlüt Sarıca, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.


İHALEYE TEK KİŞİ KATILDI


Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne, Mevlüt Sarıca adına avukatı Funda Tolunay Kocakaya tarafından açılan davada; Çevreli Mahallesi'ndeki 101 ada 794 ve 799 parsellerdeki taşınmazların satışına ilişkin iki ihale için alınan belediye meclis kararının, usul ve yasaya aykırı olduğu, bu karara dayanılarak ihalenin yapılmasının mümkün olmadığı, ihalenin açık teklif usulüyle yapılması gerektiği, ihaleden köy muhtarının dahi haberinin olmadığı, ihalenin gerekli yerlerde ilan edilmediği, her iki taşınmazın da rekabet koşulu oluşmadan tek katılımcı Fahri Tokgöz üzerinde kaldığı, ihalenin şeffaf yapılmadığı, ihale şartnamesinin kendisine verilmediği gerekçeleriyle iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.


İTİRAZ YOLU AÇIK


Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, ocak ayında, ihalenin kapalı teklif usulüyle yapılması gerektiği belirtilen karar metninde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, yürütmesinin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle karar verdi. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, 26 Mart tarihinde görülen karar duruşmasında ise Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere arazilerin satışını iptal etti.



#kekova
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