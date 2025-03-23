Oğlunun sınıf arkadaşına ihale verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verdi. Kendisine yöneltilen birçok soruyu “Bu soruyu muhatap almıyorum” diye cevapladı. İmamoğlu’na Emniyet sorgusunda Gizli Tanık Doğan’ın iddiaları soruldu. 18 Şubat’ta İstanbul Başsavcılığı’na ifade veren “Doğan”, Imagine şirketinin yetkilisi olan Sedat Gündüz’ün ortaklarından birinin, İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun sınıf arkadaşı olduğunu söyledi. Şirket yetkilileri araştırıldığında yaşı küçük olduğu için bu şahsın kolayca tespit edilebileceğini belirten “Doğan”, “Bu şirketin Emrah Bağdatlı’nın resmi olmasa da bizzat sahibi olduğunu düşünüyorum. Emrah Bağdatlı ise Murat Ongun'un sınıf arkadaşıdır. İBB’nin düzenlediği birçok işin Imagine Şirketi üzerinden yürür” şeklinde konuştu.