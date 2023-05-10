Kemal Derviş ABD'de toprağa verildi

2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve getirilen Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği açıklandı. 74 yaşındaki Kemal Derviş, ABD'de yaşıyordu. Derviş, 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. İşte Kemal Derviş’in hayatı.