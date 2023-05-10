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Kemal Derviş ABD'de toprağa verildi

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi.

09:06 . 10/05/2023 Çarşamba
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Kemal Derviş

Kemal Derviş

Kemal Derviş'in cenazesi, başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Laurel İslami Toplum Merkezi bünyesindeki camide, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş'in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu.


#Kemal Derviş
#ABD
#Washington
36 dakika önce
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