Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'yi destekleyenler gayri millidir

Kılıçdaroğlu: Çiftçiler AK Parti'ye oy verirse iki elim yakalarında olacak akıl alır gibi değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında çiftçilere sert çıktı. AK Parti'ye oy veren çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, 'Yine gidip AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil' ifadelerini kullandı.

