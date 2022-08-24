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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de valileri tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla valileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de valileri tehdit etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek festivalin valilik kararıyla iptal edilmesi sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Valileri tehdit eden Kılıçdaroğlu, “Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!” ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN YANIT: TEHDİTLERİN DEVLETE SÖKMEZ

Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba."

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