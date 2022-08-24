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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: Toplantılara devam edeceğiz

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6'lı masa liderleri, Cumhurbaşkanı adayı belirlemede çözüm ararken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıları değerlendirdi. Masa çalışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına “Gayet olumlu gidiyor" diyerek "Toplantılara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu: Toplantılara devam edeceğiz
Altılı masa

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi. Seçimler için geri sayım başlarken CHP, İyi Parti, Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı; Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı. Yaklaşık 8 ayda 6 kez toplanan 6'lı masa liderlerinin son toplantısı ise geçtiğimiz hafta sonu Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun misafirliğinde gerçekleşti.

Aday 2. tur toplantılarına kaldı

Aday belirleme konusunda olumsuz imaj çizen 6'lı masa, bu sorunu çözebilmek için çalışmalar sürdürürken, gerçekleşen bu toplantıda da aday ismi belirleyemeyip kararı bir sonraki toplantı için 2 Ekim tarihine bıraktı.

  • Konuyla ilgili ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki gün yapılan MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasına ilişkin kurmaylarına değerlendirmede bulundu.

"Toplantılar gayet olumlu"

Masa çalışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına “Gayet olumlu gidiyor" diyerek " Toplantılara devam edeceğiz. Ortak cumhurbaşkanı adayımız, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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