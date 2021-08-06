Kılıçdaroğlu ve Akşener Mansur Yavaş'ın kızının düğününde buluştu

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kızı Armağan Yavaş dünyaevine girdi.

Geniş bir katılımla gerçekleşen düğün töreninde siyaset dünyasından pek çok isim yer aldı.

FOTOĞRAF 8 İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor. Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı. Ekipler, yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği istedi. Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak. uyarısı yapıldı. Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak. yanıtı verildi. Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda,Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt. talimatı verildi. Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi. Manavgat'ta yangın bölgesinde ağlatan anons: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin, yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında uyarılara rağmen "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden" karşılığını vermesi sahadaki fedakar mücadeleyi gözler önüne serdi.

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Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu yalnız bırakmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i buluşturan törende, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da hazır bulundu.

FOTOĞRAF 3 Göktepe dağı mevkiinde devam eden yangına havadan 3 helikopter müdahale ediyor. Bölgede Göktepe dağının zirvesinde bulunan TRT verici istasyonu ve Orman Yangın Kulesinin hemen alt bölümlerinde devam eden orman yangını verici istasyonuna kozalak fırlaması sonucu duvarlarda kısmi yanma meydana geldi. Alevlerin TRT vericilerine 500 metre mesafeye kadar yaklaştığı belirtildi. Muğla'da alevler TRT vericilerine 500 metre yaklaştı: İstasyonun duvarlarına kozalak sıçradı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine Aydın'dan sıçrayan orman yangını, Kavaklıdere ilçesinden de Menteşe ilçesine sirayet etti. Alevler, bölgede Göktepe dağının zirvesinde bulunan TRT verici istasyonuna 500 metreye kadar yaklaştı.

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