Kendi ismime itiraz etmem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha adaylık mesajı verdi. Bir televizyon kanalına konuk olan Kılıçdaroğlu, 13 Şubat’ta bir ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gündemiyle toplanacak 6’lı Masa’da adaylık için adının verilmesine itirazının olmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir” dedi.

DAYATMA YOK

Kılıçdaroğlu, 13 Şubat’ta 6’lı Masa’ya ev sahipliği yapacak SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile gündem buluşması konusunda şunları söyledi: “Bu birinci turu ikinci turu da büyük bir ihtimalle Temel Bey yapacak. Ortak mutabakat metininin kamuoyuna yansımalarını konuştuk. 6 lider bir araya gelecek elbette ki cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Burada dayatma efendim şu bu olacak diye bir şey yok.”

NEDEN DEMEYECEĞİM

“Her birimiz partilerimizden bağımsız olarak Türkiye’yi düşünüyoruz. Nasıl ekonomi, yargı, sağlık konusunda neleri düşündüğümüzü kamuoyuyla paylaştıysak aday konusunu da aynı şekilde paylaşacağız. Aday için mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi diye bir şey yok. Benim itiraz etmeye hakkım yok. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. ‘Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz?’ diye özel bir itirazım olmaz.”

Adayım diyemedi ama afişi astırdı

CHP, AK Parti ile arasında polemiğe neden olan Demokrat Parti’nin 1950 seçimlerinde kullandığı “Yeter! Söz Milletin” afişini bir haftada kaldırdı. Genel Merkezi kaplayan afişin yerini bu kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığa talip olduğunu anlatan “Ben Kemal Geliyorum” sözlerinin yazılı olduğu afiş asıldı. Ortak aday için toplanacak 6’lı Masa’nın 13 Şubat randevusu öncesi CHP’nin bu adımı Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik yeni bir sinyal olarak başkentte yankılandı.











