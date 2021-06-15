Kene kâbusu sürüyor: Bir ölüm daha Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bu yıl erken görülmeye başlaması ve vaka sayılarının artması endişeye neden oluyor. Son olarak Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi 15 Haziran 2021, 10:24 Son Güncelleme: 15 Haziran 2021, 10:40 AA