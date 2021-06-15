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SİVAS

Kene kâbusu sürüyor: Bir ölüm daha

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bu yıl erken görülmeye başlaması ve vaka sayılarının artması endişeye neden oluyor. Son olarak Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Kene kâbusu sürüyor: Bir ölüm daha
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Sivas'ın Çatalkaya köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan H.S. (71) hayvanlar üzerinde bulunan keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan H.S, yakınları tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.

  • H.S, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören H.S, yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan H.S'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.

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