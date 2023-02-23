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Gündem

Kentler ‘fay’a göre inşa edilecek

Depremin olduğu 6 Şubat günü bölgeye giden Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ercan Aksoy ve ekibi, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme kaynaklık eden fayların üzerinde yer alan kentler de dahil olmak üzere bölgeyi başta toprak ve kayaç yapısı olmak üzere inceleyerek, fay sakınım bandına göre kentlerin yeniden inşa edilmesine öncülük edecek bir çalışma yürütüyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Depremin olduğu 6 Şubat günü bölgeye giden Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ercan Aksoy ve ekibi, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme kaynaklık eden fayların üzerinde yer alan kentler de dahil olmak üzere bölgeyi başta toprak ve kayaç yapısı olmak üzere inceleyerek, fay sakınım bandına göre kentlerin yeniden inşa edilmesine öncülük edecek bir çalışma yürütüyor.

HARİTA GÜNCELLENECEK

İki haftadır bölgede bulunduklarını söyleyen Aksoy, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Yüzey kırığını haritalandırıyoruz. Bu çalışma kapsamında Türkiye Diri Fay Haritası güncellenecek ve kırıkların üzerine yapı yapılmaması sağlanacak. Bu çalışmalarımız tamamlandığında TÜBİTAK’a raporumuzu sunacağız. Bu kapsamda da fay sakınım bandı üzerine konut inşa edilmesinin önüne geçilecek, engellenecek. Engellenmek de zorunda. Bu nedenle bu fayın haritalandırılması bizim için önemli.”


#Deprem
#Fay Hattı
#Konut
1 saat önce
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Kentler ‘fay’a göre inşa edilecek
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