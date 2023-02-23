Kentler ‘fay’a göre inşa edilecek

Depremin olduğu 6 Şubat günü bölgeye giden Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ercan Aksoy ve ekibi, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme kaynaklık eden fayların üzerinde yer alan kentler de dahil olmak üzere bölgeyi başta toprak ve kayaç yapısı olmak üzere inceleyerek, fay sakınım bandına göre kentlerin yeniden inşa edilmesine öncülük edecek bir çalışma yürütüyor.