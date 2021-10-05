Kentsel dönüşüme rezerv konutlarla devam Zeytinburnu Belediyesi, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını “Rezerv Konutlar” ile hızlandıracak. Konu hakkında açıklamalar yapan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait alanda bakanlık tarafından inşa edilen 286 konutun, ilçedeki dönüşümü yeni bir aşamaya taşıyacağını ifade etti.

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