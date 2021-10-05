​Kentsel dönüşüme rezerv konutlarla devam

Zeytinburnu Belediyesi, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını “Rezerv Konutlar” ile hızlandıracak. Konu hakkında açıklamalar yapan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait alanda bakanlık tarafından inşa edilen 286 konutun, ilçedeki dönüşümü yeni bir aşamaya taşıyacağını ifade etti.
- “Üret - aktar - boşalt - tekrarla’’ yöntemiyle ilçedeki riskli yapıları dönüştürmeyi planladıklarını belirten Başkan Arısoy, “Rezerv Konutlar’ın satılmayacağını daha önce de ifade etmiştim. Bu konutlar, riskli yapılarda yaşayan hak sahiplerinin mülkleri ile değer bazlı takas yapılacak. Bir anlamda eski konutlarla yenilerini takas edeceğiz. Eğer hak sahibinin konutu ile rezerv konut arasında bir değer farkı var ise aradaki fark mahsuplaşılacak. Rezerv Konutlar sayesinde, takasa konu edilen alandaki komşularımız daha evi yıkılmadan yeni evine yerleşecek. Onların depreme dayanıklı, güvenli evlerde yaşamalarını istiyoruz ve desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.