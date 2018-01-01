KHK'ya karşı çıkan darbecilerden farksız

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım mesajında şu ifadelere yer verdi: “Birliğimize kasteden hiçbir odak hedefine ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, 21'nci yüzyıla damgasını vuracaktır."

15 Temmuz darbesine direnen sivilleri korumak için çıkarılan KHK'yı eleştiren Kılıçdaroğlu'na yüklenen Başbakan Yıldırım, "Ey Kemal Bey kendine gel. Kahraman vatandaşı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa, açık söylüyorum, darbecilerden farkı yoktur” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, darbeye direnen sivilleri korumak için düzenlenen Kanun Hükmünde Kararname (KHK) maddesine yönelik eleştirilere çok sert tepki gösterdi. AK Parti'nin Burdur ve Isparta il kongrelerinde katılımcılara hitap eden Yıldırım, satır başları ile şunları kaydetti:

KHK ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Son günlerde bir tartışma var, önüne gelen konuşuyor? 'Biz bir düzenleme yapmış, vatandaşları korumaya almışız.' Kim diyor? Ana muhafelet partisi genel başkanı diyor. Sen sıcak evde otururken bu millet meydanlardaydı Ey Kemal Bey, kendine gel. Ne yapacaktık? Alçakların karşısına çıkıp hayatını ortaya koyan insanlara 'Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz' mi diyecektik?”

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VATANDAŞ ÜLKEYE SAHİP ÇIKTI

Tankların üzerine çıkan, darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim için darbecilerden farkı yoktur, bu kadar açık söylüyorum. Ne var bunda? Yani bir daha darbe girişimi olursa vatandaş memleketine sahip çıkmasın mı?

DÜZENLEMEDE SORUN YOK

Hukuki düzenlemede hiçbir sorun, belirsizlik, düzeltmeyi gerektirecek bir durum yok Mesele iş yapmak, sorun çözmek değil, vatandaş üzerinden polemik oluşturmak. Akılları sıra vatandaş hiç karışmasın, darbecilerin ekmeğine yağ sürülsün. 81 milyon vatandaşımızın hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız, yağma yok..

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ASKERLİĞİ ÖĞRENEMEMİŞ

'Efendim komutanın emrini dinlemek şart, itaatsizlik yapılmaz.' Kılıçdaroğlu biliyor da eksik biliyor, yanlış biliyor. Bilmiyorum askerliğini nerede yaptı ama öğrenmeden bitirmiş askerliğini. O işin doğrusu Kemal Bey öyle değil, eğer size verilen emir suçsa o emre uymak diye bir şey yoktur. Suç olan emre uymak da suçtur, cezası da vardır. Normal askerlikle darbeyi birbirine karıştırıyor. Suça karşı durmak da vatanseverlik görevidir, askerlik görevidir.

O SÖZLERİN HESABINI VERECEK

Kemal Bey artık FETÖ'cü ağzıyla konuşmayı bırak da darbeye karşı aslanlar gibi duran şehitlerimizin yakınlarının, gazilerimizin yakınlarının ruhunu, muhabbetini yok edecek bu yanlış davranış vazgeçin. Bu düzenleme her yönüyle hukukidir ve tamamen 15 Temmuz darbesinin bastırılmasına yönelik vatandaşları korumayı amaçlamaktadır. Bunun dışında söylenen ne varsa doğru değildir, maksatlıdır. Bu kadar açık söylüyorum. Bugün neredeyse 'Efendim bu yanlıştır, bu darbe yapmayı teşvik eder. Çeteleşmeye sebep olur.' Hele hele bir CHP'li vekil var ki alçaklıkta sınır tanımıyor ve bu insanlara hakaret etmekten, küfretmekten geri durmuyor. O şimdi bunun hesabını yargı karşısında verecek. Şehit yakınlarına, gazilere, vatandaşa bunun hesabını verecek.

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CHP'nin işi gücü bizi kötülemek

"Evlere şenlik" bir anamuhalefet partisinin olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Allah böyle bir anamuhalefet partisini kimseye nasip etmesin. Memleketin meseleleri ile işleri yok. Onlar boş işlerle vakit geçiriyorlar. İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek, AK Parti ne dediyse tersini söylemek.”

SİYASET, BEYAZA SİYAH DEMEK DEĞİL

“Zaten Mecliste temsilcileri de söyledi, sır değil. 'Siz dünyanın en güzel işini de yapsanız biz beğenmeyiz kardeşim' diyorlar. İşte bunların siyaset anlayışını daha iyi hiçbir şey özetleyemez. Siyaset beyaza siyah demek değildir. Siyaset doğruları taklit etmek, yanlışları da tenkit etmektir ama maalesef bizim ana muhalefet partimiz henüz o siyasi ergenliğe ulaşamadı."

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KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

CHP yetkililerinin gittikleri her yerde Türkiye'nin aleyhinde konuştuğuna dikkat çeken Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya’da 'Türkiye'ye gelmeyin, güvenli değil' dediğini hatırlattı. “Böyle bir şey olabilir mi?” diye soran Yıldırım, “Bir Türk vatandaşı, memleketini yabancılara şikayet edebilir mi, yakışır mı? Bunlar 'AK Parti başarısız olsun' diye her şeyi yapıyorlar.” diye konuştu.

Burdur'a hızlı tren

Binali Yıldırım, Burdur' yapılan hizmetleri anlattı. 15 yıl içinde 17 sağlık tesisinin hizmete alındığını, 9'unun da yapımının sürdüğünü kaydeden Yıldırım, Burdur Devlet Hastanesi'nin ihalesinin de yakında yapılacağını söyledi. Burdur'un doğalgazla tanıştığını da dile getiren Yıldırım, TOKİ ile bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde konut yapılarak sahiplerine teslim edildiğini, 438'inin inşaatının da yakında tamamlanacağını söyledi.

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Başbakan Yıldırım, Burdurlulara bir de müjde verdi: "Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar'dan gelen hızlı tren, Isparta-Burdur'un arasından Antalya'ya iniyor. Hem Antalya'ya, hem Isparta'ya, hem de Burdur'a hizmet edecek. Burdur ilimiz bir taraftan Ankara-İstanbul hızlı trenine bağlanırken, bir yandan da Antalya trenine bağlanmış olacak."