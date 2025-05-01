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Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki tarihi birliğin komutanından acı haber

Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki tarihi birliğin komutanından acı haber

10:341/05/2025, Perşembe
DHA
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Emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz.
Emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz.

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında adaya çıkan ilk askeri birlik olan Amfibi Deniz Piyade Alayı’nın komutanlığını yapan emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olarak tarihe geçen Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın komutanı emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz, yaklaşık 1,5 ay önce hastaneye kaldırıldı.



Burada tedaviye alınan İkiz'in beynine pıhtı attığı tespit edildi.


Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İbrahim Neşet İkiz, önceki gün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İkiz'in cenazesi bugün öğle vakti Üsküdar Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Kabristanı'nda toprağa verilecek.



#Kıbrıs Barış Harekatı
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