Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet, dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Demet'in cenazesi bugün kılınan namazın akabinde toprağa verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet'in cenazesi toprağa verildi.
Harız Köyü Mahallesi'ndeki ikametinde dün kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Demet, özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demet'in hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Harız Camisi'ne getirildi.
Cenaze, Harız Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Törene, gazinin yakınları ile Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Muharip Gaziler Bafra Temsilcisi Başkanı Rahmi Şahin, askeri erkan ve mahalle sakinleri katıldı.