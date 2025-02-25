Kore Gazisi Yusuf Anıl, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Törene Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhuriyet Savcıları Mert Taşkın ve Adil Taha Daşbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personelleri, gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, vatanı için mücadele vermiş Kore Gazisi Yusuf Anıl'ı ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, cesareti ve fedakarlığıyla her zaman hatırlanacak" dedi. Cömertoğlu Ailesine ve tüm Arapgir halkına başsağlığı diledi.