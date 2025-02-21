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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İkinci iddianame kabul edildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İkinci iddianame kabul edildi

16:1721/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
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Narin'in cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunmuştu.
Narin'in cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunmuştu.

Narin Güran davasında, 6’sı tutuklu 12 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma tarihi 14 Nisan olarak belirlendi.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran'dan acı haber geldi.


Narin'in kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde ve bir çuval içerisinde bulundu.


Narin Güran, gözyaşları arasında Tavşantepe'de toprağa verildi.


Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında 6’sı tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.


Duruşma tarihi ise 14 Nisan’a verildi.


İki sanık tahliye edildi


10 sayfalık hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerindeki çelişkiler olduğu iddia edilmişti. Bu iddianamenin ardından tutuklu bulunan Hediye Güran ile Salim Güran’ın işçisi R.A. hakkında tahliye kararı çıkmıştı.


Nevzat Bahtiyar'In itirafları soruşturmanIn seyrini değiştirdi


Narin'in aranma sürecinde ise anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.


İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü, kendisinin ise küçük kızın cansız bedenini taşıdığını söyledi.


Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası


Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.


Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.


Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay ceza


Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.



#Narin Güran
#Diyarbakır
#mahkeme

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