Diyarbakır'da dehşet: Anne ve babasına kıydı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A.'nın tabancayla vurduğu babası Necat Ateş de sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. M.A., yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti.