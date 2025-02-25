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Diyarbakır'da dehşet: Anne ve babasına kıydı

Diyarbakır'da dehşet: Anne ve babasına kıydı

17:1825/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
DHA
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A. (25), tartıştığı annesi Fener Ateş'i (70) öldürdü, babası Necat Ateş'i ağır yaraladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A.'nın tabancayla vurduğu babası Necat Ateş de sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dehşet veren olay, sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. M.A., yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti.

Babası hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş'in tedavisi sürerken, şüpheli polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Diyarbakır
#Silahlı saldırı
#Cinayet
#Kulp

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