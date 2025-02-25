Kan donduran 'musallat' cinayeti: Kardeşi ve yengesini öldürdü, ifadesi tüyler ürpertti

Karabük'te yaşanan olay duyanların görenleri kanını dondurdu. Bir şahıs kendisine "şeytanı musallat" ettiklerini iddia ederek kardeşi ile yengesini kafasından silahla vurarak öldürdü. Afganistan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesi ortaya çıktı.
Dün akşam Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta 5 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Norooz Ahmedi (29), önce kardeşi Kurban Ali Ahmedi'yi (25), ardından mutfaktaki yengesi Leeqa Azemi'yi (27) kafalarından silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı olay sonrası bindiği ticari taksi ile kaçarken, evdeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlının Eskipazar ilçesinde olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şahsı silahıyla birlikte yakaladı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük'teki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay sırasında evde bulunan 2 ila 5 yaş arasındaki 5 çocuk ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.
'BANA BÜYÜ YAPTILAR'
DİKKAT ÇEKEN DETAY: ÇOK SAKİNDİ
Karabük istikametine dönüş yaptıktan 5 dakika sonra polislerin kendisini aradığını ifade eden Çomkalı, geriye dönüp Eskipazar emniyeti ile irtibata geçtiğini ve zanlıyı indirdiği yeri gösterdiğini belirterek Mengen yolu üzerinde yakalanan zanlının araçtayken çok sakin olduğunu ve belindeki silahı da araçtan inerken gördüğünü söyledi.