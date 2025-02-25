Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Kan donduran 'musallat' cinayeti: Kardeşi ve yengesini öldürdü, ifadesi tüyler ürpertti

Kan donduran 'musallat' cinayeti: Kardeşi ve yengesini öldürdü, ifadesi tüyler ürpertti

00:0225/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Kendisine 'şeytanı musalat ettiklerini' söyleyerek kardeşi ve yengesini öldürdü.
Kendisine 'şeytanı musalat ettiklerini' söyleyerek kardeşi ve yengesini öldürdü.

Karabük'te yaşanan olay duyanların görenleri kanını dondurdu. Bir şahıs kendisine "şeytanı musallat" ettiklerini iddia ederek kardeşi ile yengesini kafasından silahla vurarak öldürdü. Afganistan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesi ortaya çıktı.

Dün akşam Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta 5 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Norooz Ahmedi (29), önce kardeşi Kurban Ali Ahmedi'yi (25), ardından mutfaktaki yengesi Leeqa Azemi'yi (27) kafalarından silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı olay sonrası bindiği ticari taksi ile kaçarken, evdeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlının Eskipazar ilçesinde olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şahsı silahıyla birlikte yakaladı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük'teki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay sırasında evde bulunan 2 ila 5 yaş arasındaki 5 çocuk ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

'BANA BÜYÜ YAPTILAR'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, gazetecilerin 'Neden yaptın?', 'Pişman mısın?' sorularına cevap vermedi. Zanlının savcılıktaki ifadesinde kardeşi ve yengesin
i "Bana büyü yaptılar. Şeytanı bana musallat ettiler"
diyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: ÇOK SAKİNDİ

Katil zanlısının bindiği ticari taksinin şoförü Şafak Çomkalı,
"Akşam saat 21.30 civarlarında telefon ederek söylediği adrese taksi istedi. Gittim kendisini aldım. Oradan 100. Yıl'a gideceğimizi söyledi. Burada bir adrese geldik. Beş dakika kadar falan kapının önünde bekledim. Sonrasında tekrardan araca geldi. Cinayeti işlediği yere gideceğini söyledi ve oraya götürüp indirdim. Yaklaşık 15-20 dakika sonra tekrardan aradı. Arabaya bindiğinde Eskipazar'a gideceğimizi söyledi. İlçeye yaklaşık 6-7 kilometre falan kala yolda durmamı istedi. Ben de 'Niye burada iniyorsun, ne yapacaksın burada?' diye sebebini sordum. Üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de 'Hava soğuk, kış ayındayız, sonra verirsin' dedim. Durmadım, Eskipazar'a kadar getirdim"
dedi.
Katil zanlısının bindiği ticari taksinin şoförü Şafak Çomkalı açıklama yaptı.

Karabük istikametine dönüş yaptıktan 5 dakika sonra polislerin kendisini aradığını ifade eden Çomkalı, geriye dönüp Eskipazar emniyeti ile irtibata geçtiğini ve zanlıyı indirdiği yeri gösterdiğini belirterek Mengen yolu üzerinde yakalanan zanlının araçtayken çok sakin olduğunu ve belindeki silahı da araçtan inerken gördüğünü söyledi.



#Karabük
#Cinayet
#Musallat
#Şeytan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Artvin, Giresun, Sinop'ta yarın 25 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklamaları