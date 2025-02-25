Kan donduran 'musallat' cinayeti: Kardeşi ve yengesini öldürdü, ifadesi tüyler ürpertti

"Akşam saat 21.30 civarlarında telefon ederek söylediği adrese taksi istedi. Gittim kendisini aldım. Oradan 100. Yıl'a gideceğimizi söyledi. Burada bir adrese geldik. Beş dakika kadar falan kapının önünde bekledim. Sonrasında tekrardan araca geldi. Cinayeti işlediği yere gideceğini söyledi ve oraya götürüp indirdim. Yaklaşık 15-20 dakika sonra tekrardan aradı. Arabaya bindiğinde Eskipazar'a gideceğimizi söyledi. İlçeye yaklaşık 6-7 kilometre falan kala yolda durmamı istedi. Ben de 'Niye burada iniyorsun, ne yapacaksın burada?' diye sebebini sordum. Üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de 'Hava soğuk, kış ayındayız, sonra verirsin' dedim. Durmadım, Eskipazar'a kadar getirdim"